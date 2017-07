Ouverture du Heiva Va'a Mata'eina'a

1ère journée du Heiva Va'a à Mataeia, ce samedi. Le site de Tehoro accueille 16 courses de lagon en V3, V6 et V12, sur des parcours allant de 2 kms 5 et à4 kms selon les catégories. Le monde du va’a continue de vivre aux couleurs internationales.



Après les championnats du monde de va'a marathon, les rameurs étrangers découvrent une course plus traditionnelle, où la tenue locale est de rigueur : "C'est très important pour nous parce-que nous vivons la culture de Tahiti. C'est ce que nous recherchons" , explique une rameuse brésilienne.



Si les familles sont venues encourager leurs enfants, engagés dans les différentes catégories : celles-ci sont unanimes, quant à la participation des étrangers cette année : "Ca change un peu , au lieu qu'on reste que entre polynésiens. Ca permet de voir des concurrents étrangers", remarque une mère de famille. "C'est bon pour eux aussi, ils apprennent plus sur la façon de ramer", ajoute un rameur. "Et puis ça nous permet de voir notre niveau", conclut une autre accompagnatrice.



Dans les catégories élite, les rameurs de Shell confirment leur suprématie. En Open V6, chez les femmes, Hinatea Bernadino et ses coéquipières restent imbattables. Elles sont suivies par deux équipages étrangèrs à la deuxième et troisième place.



Demain dimanche, le plan d’eau de Tehoro recevra les courses individuelles et les courses « tauati » V16. Le coup d’envoi de la première course est programmé pour 10h00.

Rédaction web avec Thierry Teamo et Esther Parau Cordette