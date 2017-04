Ouverture des Journées polynésiennes du handicap

Près de 9 000 personnes en situation d’handicap sont recensées en Polynésie. Trente associations et 18 centres d’accueil accompagnent ces personnes. Sur cet ensemble, on distingue huit associations et trois centres d’accueil établis dans les îles.



« Cette semaine, ce sera une occasion formidable pour votre fédération, Te Niu o te Huma, de faire connaître ses actions et ses projets, que ce soit dans les domaines de l’éducation, de l’accessibilité, de l’emploi et la formation, de l’accompagnement des usagers ou d’une meilleure information de la population polynésienne sur les différents types de handicaps existants dans notre pays », a souligné le président.



Le Pays consacre plus de 8,2 milliards Fcfp par an pour accompagner le secteur du handicap et ses ressortissants, avec notamment 3,4 milliards Fcfp sous la forme de prestations et d’allocations aux personnes handicapées, 2,6 milliards Fcfp en aides sociales provenant du FAS (Fonds d’Action Sociale) et 2,2 milliards Fcfp de financements d’organismes en charge de ces publics.



Edouard Fritch a assuré que les moyens publics consacrés au handicap n’étaient pas négligeables. « Le handicap est multiforme et chaque handicapé est un cas particulier. » Il a donc fait part de sa volonté d’accentuer la politique globale en faveur du handicap afin que chacun puisse avoir une vie à l’égal des valides.