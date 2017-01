Ouverture d'une antenne prévention de la délinquance à Moorea

Rédaction Web avec Sophie Silberfeld

C’est à Afareiatu, à côté de la salle omnisport que les bureaux sont installés. Deux éducateurs accueillent quotidiennement les mineurs délinquants. Grâce à cette antenne, le personnel lutte désormais plus efficacement contre la délinquance perceptible partout autour de l’ile. Ce que nous confirme Ariinui Reiatua qui est éducateur à la protection de la jeunesse à Moorea."C'est par rapport à un constat, à une étude qui a montré qu'il y avait besoin d'une présence de la protection judiciaire sur Moorea. Avant on intervenait sur Moorea, une fois par mois, mais c'était insuffisant". L'objectif de cette antenne: "Etre au plus près des familles et des jeunes."Cela va permettre un suivi éducatif évolutif et personnalisé. Les mineurs délinquants se voient proposer des activités de jour, des ateliers de préventions et d’informations sur la loi. Ce projet, réfléchi depuis plusieurs années, est un apport considérable pour toute l’île.Comme l'a souhaité Evans Haumani, le maire de Moorea-Maiao "il y a beaucoup de jeunes de l'île qui traînent un peu partout, il y a de la délinquance. C'est pour cela que nous faisons ceci. Ce sont ces jeunes l'avenir de l'île." Un avenir qui s’éclaircira sans doute grâce au soutien apporté à ces jeunes mineurs délinquants.