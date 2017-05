Outumaoro : l'aménagement d’un parc et d’une plage se concrétise

Rédaction web avec communiqué

Dans l’attente du développement du projet touristique, Teva a indiqué vouloir faire bénéficier de ce site la population. Le Village Tahitien pourrait, par exemple, permettre de développer des manifestations commerciales, sportives ou ludiques.Etant donné le caractère temporaire de ces aménagements, des travaux sommaires seront réalisés en utilisant au maximum les installations existantes et en exploitant au mieux les contraintes du site.Le parking existant de l’ex Sofitel Maeva Beach sera agrandi par un apport en gravier et les remblais de grande hauteur seront retravaillés en terrains de bicross ou promontoire panoramique.Il est également prévu un espace ombragé en bord de mer avec des toiles tendues, un coin douches et sanitaires, des terrains de pétanque, un terrain de beach-volley et un emplacement pour barbecues.Une promenade piétonne en périphérie de la zone aménagée sera également réalisée. Enfin, des emplacements seront dédiés à l’organisation d’évènements commerciaux.Il est prévu d’inaugurer les premiers aménagements au mois de juillet prochain afin que la population puisse y profiter durant les grandes vacances scolaires.