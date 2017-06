SPORT

Outerknown Fiji Pro: Michel Bourez en demie finale

Mercredi 14 Juin 2017 à 13:43 | Lu 87 fois

SURF: Michel Bourez ne s'arrête plus. Après avoir affronté Léonard Fioravanti et Italo Ferreira dans le round trois, et en être sorti victorieux, le Spartan en quart de finale a de nouveau accroché à son tableau de chasse, Léonard Fioravanti sur le score de 17.80 à 13.57. Il se qualifie donc pour les demies finales.

