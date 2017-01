Où s'en vont les déchets ?

Rédaction Web avec Brandy Tevero et Esther Parau Cordette.

Sur le parking de l’ancienne école normale, une montagne de déchets en tous genres, se dresse comme une verrue. Ferrailles, branchages, troncs d’arbres, encombrants… et tout est mélangé à de la boue.Aussitôt rempli, ce camion prend la route ; direction la vallée de la Punaruu. Depuis la semaine dernière, une société privée est mandatée par le ministère de l’équipement pour évacuer ces déchets sur différents sites.C’est dans une propriété privée de la Punaruu, que nous retrouvons les camions. Depuis Pirae, ces déchets n’ont subi aucun traitement contre d’éventuels nuisibles comme la fourmi de feu.Heimana Tauraa, sixième maire adjoint de Pirae nous en dit plus. "Pour l'instant, nous ne pouvons trier ces déchets. Tout est mélangé".Pour pallier à cet inconvénient, des agents de la commune sont passés dans les quartiers pour demander aux gens de trier un maximum de déchets. Pour l'instant 100 tonnes de déchets ont été recueillies, "mais il en reste encore", précise Heimana Tauraa.Des bennes sont mises à disposition des administrés pour le ramassage des encombrants. Seuls ces déchets de deuxième catégorie peuvent être recueillis par le Centre de ramassage et de tri.Au total pas moins de 700 tonnes de déchets ont été transférés à Paihoro depuis la semaine dernière. A Punaauia, la mairie dit ne pas être informée du stockage des gravats dans la vallée de la Punaruu.