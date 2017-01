Oscar Temaru optimiste quant à sa participation à l'élection présidentielle

Le parrainage:

Tout citoyen français âgé d'au moins 23 ans peut se porter candidat à l'élection présidentielle à condition d'avoir au préalable obtenu cinq-cents parrainages d'élus locaux ou nationaux (ce qui comprend les maires, mais également les députés, les sénateurs, les conseillers généraux et régionaux, etc.). Deux conditions supplémentaires s'ajoutent à cette règle :

- ces signatures doivent provenir d'au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer différents ;

- pas plus d'un dixième des élus signataires ne doit provenir du même département ou de la même collectivité d'outre-mer.