Ora Na Pacific : Hokule’a en escale à Kahoolawe et à Kalaupapa

Pendant son retour, Hokule'a a fait escale sur l'île de Kahoolawe et la péninsule de Kalaupapa, deux sites qui renferment des histoires sombres.



La première a, pendant 50 ans, servie de champ de tir à l'armée américaine. Son sol renferme encore des munitions non explosées. Suite à une bataille juridique et aux revendications du peuple hawaiien, cette île est devenue une réserve naturelle et culturelle. Elle est devenue un symbole de résistance, une icône de l'identité hawaiienne.



Après Kaho'olawe, les équipages du Hokule'a, Fa'afaite et Hikianalia ont fait escale à Kalaupapa, un village situé au nord de Moloka'i. Kalaupapa a accueilli plus de 8 000 personnes atteintes de la lèpre entre 1866 et 1969.





