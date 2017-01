Opération nettoyage dans le port de Papeete

Avec les pluies du week-end dernier, c'est à un véritable tapis de bois flottés et de déchets recouvrant la surface des eaux du port de Papeete, que le personnel du port a eu affaire. C'est à l'aide d'une barge, la Vaima, que le nettoyage se fait sur le plan d'eau, mais, "aujourd'hui on a de la chance, explique Christian Machoux, Chef de subdivision de la cale de halage chargé de la maintenance, avec le courant, les déchets se sont accumulés à l'angle du quai de cabotage, 1 et 2, et du coup cela nous simplifie la vie."



Une énorme nasse métallique suspendue au bout de la grue télescopique d'un Manitou est plongée dans l'eau puis remontée, emprisonnant les bois flottés et autres déchets récoltés. "Il est plus simple de nettoyer les déchets avec des engins à terre que d'utiliser la barge" explique Christian Machoux.