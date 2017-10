Opération changement de balises à Taapuna

Rédaction web avec Davidson Bennett, Tevaiarii Jannot et Tamara Sentis.

Quatre plongeurs et trois membres d’équipage sont mobilisés pour déplacer ces bouées qui pèsent chacune plus d’une tonne. Elles sont remplacées par des neuves, le temps d’être remises en état. "Il existe une trentaine de bouées sur le domaine maritime du Port autonome, et toutes ces bouées seront carénées au fur et à mesure.", explique, Lionel Teikihuavaka, un des plongeurs.Car les bouées s’abîment vite, avec le temps, la houle et surtout les usagers de la mer qui s’amarrent à celles-ci, et parfois les vandalisent. "Parfois on constate la disparition d'un voyant, d'un feu, du côté de l'aéroport, on a une bouée à laquelle il manque des batteries. C'est l'incivisme, on n'y peut rien."L’opération de carénage des trente bouées va durer 5 mois et des perturbations sont à prévoir pour les navigateurs. "Ponctuellement, il va y avoir quelques bouées balises, qui ne seront plus éclairées la nuit. Petit à petit, on les remplace et on essaie de remédier à ce que le balisage soit de nouveau opérationnel de nuit."Au total 5 millions de franc vont être investis pour ces travaux. Les autres balises du Pays, elles, ne dépendant pas du port autonome. Leur remplacement n’est pas prévu pour l’instant.