Opération cartable : un coup de pouce pour 30 enfants de Papeete

Rédaction web

L'opération "Back To School" est organisée depuis cinq ans par l’Association Fare Toa No Cathédrale et la ville de Papeete. Elle permet aux familles et aux écoliers de préparer la rentrée scolaire.Elle se déroule en deux temps : le 10 août, le père Christophe offrira des cartables et des fournitures scolaires à 30 enfants de la commune à partir de 9h. Le samedi 19 août, la journée sera consacrée aux activités extra-scolaires (ludiques, sportives, artistiques) de 9h à 17h, autour de la cathédrale.