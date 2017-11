Opération "Je débarrasse mon quartier".

Cette action consiste à mobiliser les quartiers prioritaires de Pirae pour un grand nettoyage de leur quartier. Collecte ponctuelle pour se débarrasser de ses encombrants, cette opération veut en effet fédérer les services municipaux, le tissu associatif et la population autour de la préservation de l’environnement, de l’amélioration du cadre de vie des quartiers.La saison des pluies débutant en novembre, cette action vient également en prévention, pour permettre aux quartiers de se débarrasser d’objets inutiles pouvant encombrer les foyers, les rues de la ville et engendrer des risques sanitaires.Lors des deux premiers rendez-vous, l’opération a réussi à mobiliser les foyers des quartiers concernés par l’opération ainsi que des jeunes des associations de leurs quartiers. Près de 6 bennes de 30 m3 d’encombrants ont ainsi déjà été récolté depuis le démarrage de l’opération.Demain, jeudi 16 novembre, l’opération se déroulera dans la vallée de Hamuta pour les quartiers Cité ouvrière, Hamuta Val, Hamuta plateaux, Les Coteaux et le quartier Walker. Les bennes seront installées de 7h30 à 13h00 pour recevoir les encombrants.Pour cette trosième collecte, la municipalité comptera également les équipes du mouvement citoyen "Eco Warrior" . Ils viendront ainsi prêter main forte aux jeunes et aux équipes de la municipalité pour débarrasser et nettoyer les quartiers de la vallée de Hamuta.Consultez l’évènement sur la page facebook de la ville de Pirae