Open women : Tahiti décroche sa première médaille d’or

Rédaction web

L’équipe tahitienne composée de Hinatea Bernadino, Puarui Guntaro, Moevai Lucas, Vaimiti Maoni, Rose Veselsky et Mahinatea Cowan, a été accueillie par les applaudissements du public sur la plage de Aorai Tini Hau à Pirae.« Le premier tour a été très stratégique. Au deuxième, j’ai demandé aux filles de se calmer car au troisième tour on serait fatigué. C’est ce qui s’est passé. Le vent a monté et ça nous a mis un peu en difficulté. Je suis fière de mes filles. Je ne peux que les féliciter. C’est un travail d’équipe », a déclaré dès la fin de la course Hinatea Bernadino aux micros de TNTV.L’équipe tahitienne devance de près de 5 minutes les rameuses d’Australie. La Californie prend la troisième place.