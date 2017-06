Open men V1 : Kevin Céran-Jérusalemy champion du monde !

AITO - Après avoir remporté il y a peu, et pour la quatrième fois consécutive la Te Aito, Kevin Céran-Jérusalémy vient d’ajouter un titre à son imposant palmarès, ce mercredi. Et pas des moindres : celui de champion du monde de va’a marathon dans la catégorie « Open men V1 », la course reine des championnats.







Le champion de Huahine a toutefois dû batailler contre le néo-zélandais Tupuria King qui n’a rien lâché. Les deux hommes ont été au coude-à-coude durant la première partie de la course.



Très technique en surf, Kevin Céran-Jérusalemy est finalement parvenu à prendre le dessus, avant même la fin du premier des deux tours du circuit, grâce à de redoutables accélérations. Il n’a ensuite plus été inquiété par les autres concurrents, incapables de revenir sur le leader de la course.



« Je savais que Tupuria allait sortir au départ. Je ne me suis pas précipité. Je creusais facilement l’écart dans le surf. J’ai bien géré mon avance », a expliqué le nouveau champion du monde. Et celui-ci d’ajouter : « je remercie la Polynésie qui était à fond derrière moi ».



Jose Hidalgo-Ika de Rapa Nui complète le podium.



Grace à Kevin Céran-Jérusalemy, la sélection tahitienne totalise à l’heure actuelle deux médailles d’or après celle remportée, ce mercredi matin, par les rameuses de Teva emmenées par Hinatea Bernadino.



