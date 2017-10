Ono'u met de la couleur sur les murs d'Uturoa

Rédaction web avec Jessica Doucet Tuahu

Kalouf, Soten... des graffeurs internationaux sont à Raiatea pour mettre de la couleur sur les murs d'Uturoa. Pour le plus grand plaisir de la population. "Ça fait un an qu'ils n'étaient pas revenus. Il y a de nouveaux motifs, de nouvelles couleurs. J'adore", lance un jeune. "C'est très beau, c'est mieux comme ça", se réjouit une habitante.La commune de Uturoa a investi 2 millions de Fcfp pour faire venir les artistes à Raiatea et les héberger. "L'objectif recherché par la commune, c'est d'appuyer sur le projet d'embellissement de Uturoa. Aujourd'hui, les graffeurs ont pu partager leur expérience, leurs connaissances sur l'art moderne.La dernière fresque sera achevée vendredi prochain à Uturoa.