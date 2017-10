On parlera animation, action et bravoure dans Ciné Nui

Cette semaine, Ciné Nui vous emmène à la première de "Only the brave", basé sur une histoire vraie. Un feu de forêt en Arizona, qui avait coûté la vie à 19 pompiers. A l'affiche, Josh Brolin, Jeff Bridges et Miles Teller nous en disent plus sur le film.



Autre biopic, celui de Mark Felt, porté par Liam Neeson dans "The Secret man". Mark Felt est l’agent du FBI lanceur d'alerte connu sous le pseudonyme de « Gorge profonde » Sans lui, l’affaire du Watergate n’aurait jamais vu le jour. L'acteur nous racontera ses souvenirs de tournage sur le fenua pour "Le Bounty".



Découvrez les images de la première de "The Foreigner" avec Pierce Brosnan et Jackie Chan. Au micro, Jackie Chan nous livrera ses impressions sur le film et sa carrière en général.



Egalement au sommaire de cette semaine : "Le monde secret des Emoji". Ils ont enfin leur film!



Photo : Liam Neeson

Crédit : Ramzi Malouki



Magazine présenté par Ramzi Malouki