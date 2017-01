On n'en a pas encore fini avec la pluie

Rédaction web

Lors de la cellule de crise qui s'est tenue dimanche matin au Haut-commissariat, René Bidal a demandé à la population de faire preuve de prudence et de vigilance. Nous n'en avons pas encore terminé avec les intempéries. Des pluies devraient encore s'abattre dans les prochaines 48 heures avec une intensité proche de celle que nous avons connu dans la nuit de samedi à dimanche.Selon les prévisionniste de Météo France, à Tahiti, Moorea, aux îles sous le vent et dans le Nord-Ouest des Tuamotu, le temps maussade va perdurer jusqu'à au moins demain soir avec des précipitations fortes, parfois accompagnées d'orage.Pour ce qui est des vigilances météorologiques en cours:pour les FORTES PLUIES sur la zone : Iles du Ventpour le VENT VIOLENT sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord Ouestpour les FORTES PLUIES sur la zone : Tuamotu Ouestpour les FORTES HOULES sur les zones : Tuamotu Ouest, Tuamotu Centre, Tuamotu Centre Nord, Tuamotu Nord OuestLe Haut-commissaire a rappelé que le principal danger était la curiosité. Ne vous approchez pas des rivières pour observer les dégâts, interdisez aux enfants de s'approcher des caniveaux et rester chez vous dans la mesure du possible.