On fête la science du 11 au 13 octobre

La Fête de la science se déroule chaque année un peu partout en France. C'est l'occasion pour des chercheurs, ingénieurs, docteurs... de rencontrer la population et d'échanger.

En Polynésie, l'association Proscience – Te turu ‘ihi organise chaque année l'événement. Mercredi, le village des sciences ouvrira ses portes à l'assemblée avec :

- des ateliers ;

- des conférences ;

- un jeu concours ;

- des expositions ;



Mais la Fête de la science, ça se passe aussi directement dans les établissements scientifiques. Une journée portes ouvertes aura lieu au Criobe vendredi 13 octobre.



La Fête de la science se poursuivra dans les îles :



A Raiatea : les 24 et 25 octobre 2017

A Rangiroa : les 22 et 23 novembre 2017

A Tubuai : le 28 novembre 2017