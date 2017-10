Ohipa Maitai : qui sera en finale ?

Episode n°7



Dans cette dernière épreuve, ils doivent prouver au jury leur capacité d'adaptation et de compréhension d'une consigne dans le monde du travail.



Dans l'enceinte d’un hypermarché de Faa’a, ils vont devoir passer de la création d'une tête de gondole, à la dégustation et vente de produits à la clientèle. Ils termineront l’épreuve en réalisant les meilleures tartes possibles, en suivant les instructions du chef pâtissier. Bref, il va falloir réagir vite et s'adapter au mieux pour passer enfin en finale.



Deux candidats seront mis en danger dans une épreuve de rattrapage étonnante: convaincre le jury de leur grande capacité d'adaptation en défendant le projet de son concurrent.



Tous les mercredis à 19h25