Ohipa Maitai : comment valoriser et vendre un produit local?

Episode 4



Dans ce nouvel épisode, neuf candidats restent en course. Après l'épreuve de l'étude de marché, nos futurs chefs d'entreprise devront une nouvelle fois se dépasser pour obtenir les voix du jury.



Cette semaine, les candidats seront répartis en trois équipes de trois. Leur mission : ils devront valoriser et vendre un produit local, la noix de coco. Pour cela, ils devront faire preuve de créativité et trouver les meilleurs arguments de vente. L'équipe la moins convaincante passera directement en épreuve de repêchage et verra, à l'issue de celle-ci, un nouveau candidat quitter l'émission.



Tous les mercredis à 19h25