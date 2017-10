Ohipa Maitai aux portes de la demi-finale

Episode n°6



Direction un faa'apu de la presqu'île où les deux équipes vont devoir gérer un stock de fruits et légumes. Mais comment s'organiser pour créer, trier, nettoyer et mettre en valeur ces produits dans un temps limité ?



Le jury réserve quelques surprises aux candidats afin de connaitre leur capacité à réagir, une des qualités nécessaires à un bon manager. Une équipe se retrouvera en épreuve de rattrapage avant l'élimination.



Qui n’accèdera pas à la demi-finale et quittera l’aventure ?



Tous les mercredis à 19h25