Ohipa Maitai: "Une télé réalité bienveillante"

Rédaction Web

10 candidats seront sélectionnés après un passage devant un jury, en fonction de la qualité et de l’originalité de leur projet de création d’entreprise. Pour Aurélie Ferreira, chargée de production à Archipel Production, "Il faut que ces projets soient innovants, mais ce n'est pas obligé que ce soit l'idée du siècle. Cela peut être de la mécanique, un faa'apu bio, du service à la personne etc.. Tous les projets seront étudiés. On en a reçu quelques uns, mais les candidats ont jusqu'au trois mars pour déposer leur projet."Au fil des épisodes, l’évolution des candidats sera suivie de très près. Les doutes, les réussites, les échecs de chacun d’entre eux seront filmés au quotidien. Ils seront aussi filmés avec leurs coachs, et sur le terrain lors des épreuves à accomplir. Leurs sensations et leurs émotions seront recueillies en aparté lors de confidences qu’ils livreront à chaud au rythme des épreuves.Les quatre gagnants recevront chacun un prix, allant jusqu’à 1 million Fcfp pour le premier, leur permettant de démarrer leur projet. "Le vainqueur partira avec un million Fcfp qui seront destinés à la création de son entreprise, bloqués sur un compte professionnel" explique Karim Mahdjouba, co-auteur du jeu. Pour la conception et la réalisation de cette télé réalité, Archipel Production et Karim Mahdjouba se sont appuyés sur de nombreux partenaires comme, "La CCISM, Carrefour,la sofidep, le ministère de la relance économique, la ville de Papeete, la banque de Polynésie et le Séfi."Pour participer, il faut faire parvenir un CV et une lettre de motivation ainsi qu'une présentation de son projet avant le 3 mars à Archipel Production. Les dates de diffusion sur l'antenne de TNTV ne sont pour l'instant pas arrêtées, mais devraient se situer vers fin 2017.Envoyer lettre de motivation, CV et présentation du projet à : archipelprod@gmail.com ou sur Facebook : Ohipa Maitai