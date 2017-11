Obus dans la passe de Bora Bora : une zone de navigation interdite

Rédaction web

Tahiti Nui Télévision le révélait le 30 octobre dernier : 9 obus datant apparemment de la deuxième Guerre Mondiale, ont été trouvés par des plongeurs. La marine doit les déplacés pour les faire exploser au large.Ce vendredi, le haut-commissariat annonce via arrêté que la navigation au niveau de la passe de Bora Bora sera réglementée du 18 au 24 novembre afin de permettre le traitement de ces munitions historiques.Une zone maritime temporaire au niveau de la passe et ses abords a été créée : la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que les activités nautiques et subaquatiques seront interdits.La commune de Bora Bora appelle à la vigilance durant cette période.