Obus dans la passe de Bora Bora: les opérations de récupération ont démarré

Les 9 obus dans la passe Te Ava Nui de Bora Bora, font depuis samedi, l'objet d'une mission délicate de localisation et de récupération par des plongeurs démineurs venus de Brest et de Nouvelle-Calédonie, en renfort de l'équipe locale pour assurer cette mission.Mission qui consiste à les récupérer et les tracter à plus de trois km à l'extérieur de la passe pour une mise hors service par explosion ou par immersion.Cet après-midi les travaux se sont déroulés sous la direction du représentant de l'Etat Frédéric Poisot directeur de cabinet du haussariat. Les autorités locales ont apporté leur contributions pour instaurer un périmètre de sécurité pendant les opérations.Pour l'heure cinq obus ont été déplacés, les opérations se poursuivront jusqu'à mardi et là deux options s'offriront aux démineurs, soit détruire les obus, soit les immerger au fond de l'océan.