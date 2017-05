OPERATION « FETE DES MERES » Du 17 au 28 mai 2017

Le plan d’action se décline en 3 phases :1-Les associations animent leurs zones Durant cette période, plusieurs animations auront lieu et seront organisées par les associations de commerçants de Papeete et Uturoa. Ces animations ont pour but de générer du flux dans leurs zones. A Uturoa, un jeu concours sera organisé du 23 au 26 mai avec une mini fête foraine. A Papeete aura lieu une exposition vente, des ateliers de confection, des animations musicales, un défilé de mode, des animations pour les enfants et un espace dédié aux femmes. Ces animations auront un peu partout en ville, du quartier du commerce au centre Vaima en passant par le Marché de Papeete. Les associations de Taravao et Moorea, nouvellement créées, prépareront quant à elles d’autres projets d’animations qui verront le jour très prochainement.2-Grand Jeu ‘Bonne fête Maman’ Le 17 mai, un Grand Jeu a été lancé sur la page Facebook ‘CCISM de Polynésie’ grâce à nos partenaires La Pacifique des Jeux, le Hilton à Moorea et d’autres partenaires. Pour participer au jeu, c’est très simple, il suffit de prendre en photo le cadeau pour sa maman dans une boutique et de poster la photo du cadeau sur le Facebook de la CCISM en identifiant la boutique. Cette mécanique de jeu innovante permet au participant de se rendre dans les boutiques et ce jusqu’au dimanche 28 mai puisque quelques boutiques, notamment celles situées dans les galeries seront ouvertes.3-Les Bons Plans Shopping Afin d’accompagner nos entreprises dans la promotion de leurs enseignes, nous avons créé sur notre Facebook une page dédiée aux bons plans pour la Fête des Mères. Plus de 200 offres spéciales Fête des Mères sont actuellement en ligne ; d’autres offres arrivent. Vous avez des offres dans les hôtels, restaurants, boutiques en passant par les salons de beauté et bien d’autres…Odile Tcheou, Responsable « Actions et Promotions commerciales » de la CCISM nous explique les motivations de l’événement : "Soutenons nos commerçants pourvoyeurs d’emplois, en leurs apportant une dynamique, un souffle pour notre économie." N’attendez plus et rendez-vous directement sur le site www.ccism.pf pour retrouver toutes les animations, offres et sur la page Facebook CCISM de Polynésie pour participer au grand jeu. Bonne fête à toutes les mamans !