OFC champions league: l'AS Tefana en outsider

Rédaction Web avec Oriano Tefau et Brandy Tevero

Les verts et jaunes de Faa'a vont devoir batailler dur face à "l'ogre" de cette coupe des champions. Car depuis six ans maintenant, le grand favori, Auckland City conserve le trophée. Pour Tefana, l’objectif sera d’offrir du beau jeu tout en veillant à ne pas encaisser de but."Il va falloir que l'on prenne les choses en mains et démontrer que notre football avance. C'est la deuxième année que nous sommes en demie finale et à nous de passer ce cap et d'aller chercher plus loin encore." espère Pascal Vahirua.Que l'équipe gagne en puissance, c'est le souhait de l'ex international. "Et surtout, gagner sur le terrain. Mais on fera tout notre possible pour les perturber. Cela fait des mois et des mois que l'on se prépare, et j'ai une grande confiance dans cette équipe là".Une nouvelle fois les deux équipes se rencontrent en demi finale. L'année dernière les Néo-zélandais avaient dominé le champion de Tahiti sur le score de 4 buts à 2. Mais pour Argel Belangu, l'attaquant d'Auckland City, Tefana reste une équipe dangereuse, ses joueurs se donneront donc à 100%.Il s’agit de la sixième participation de Tefana à l'OFC champions league, en 2012 l’équipe s’était hissée en finale avant d’être battue par Auckland city. L’année dernière aussi, en demi-finale, le onze néo-zélandais avait eu raison des canaris de Faa'a. Demain soir, l'équipe de Puurai tentera de briser la malédiction.Vous pourrez suivre l'intégralité du match en live streaming via le FaceBook de notre chaine TNTV