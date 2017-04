OFC Champions League : 2 à 0 pour Auckland City

Rédaction Web avec Olivier Huc

Dès la huitième minute de jeu, Auckland City ouvre les hostilités par l'intermédiaire de son attaquant Joao Moreira qui manque de peu le cadre du but de l'AS Tefana.À la 20e minute, sur coup franc, Viritua Tiaiho, avec l'aide de Temarii Tinorua, loupe de peu le premier but du match. Rien ne sera inscrit en première période.Dès le début du deuxième acte, Auckland City prend le dessus. À la 47e minute, Cam Howieson ouvre le score sur un ballon pourtant repoussé par le gardien de Faa'a.À la minute suivante, les Kiwis manquent un doublé avec un contrôle orienté, mais mal cadré d'Emiliano Tade. Le goal de Tefana loin de son cadre, Auckland City échappe de peu à son deuxième but.Mais à la 74e minute de jeu, les Néo-zélandais reviennent en force et creuse l'écart du score, Joao MOREIRA déborde côté droit et remet en retrait pour Clayton LEWIS qui ajuste et marque le second but pour son équipe.Malgré plusieurs tentatives en fin de match pour l'équipe de Faa'a, Tefana s'incline 2 à 0 face à Auckland City."Comme vous avez pu le voir, ça joue vite. La moindre petite erreur, ça paie cash", explique Heimano Bourebare, joueur de l'AS Tefana. "Il ne faut pas non plus oublier que ça fait plus de cinq fois qu'ils (joueurs d'Auckland City, NDLR) gagnent la O' League et ils ont de l'expérience par rapport à nous. Nous avons tout donné, mais ça n'a pas suffi contre un grand Auckland City".L'AS Tefana s'envolera ce mercredi pour la Nouvelle-Zélande où elle affrontera, dimanche, Auckland City pour le match retour cette fois-ci.Pour se qualifier en finale, il faudra à l'équipe tahitienne effectuer un score de 3 buts à 0 contre les Kiwis.