Œufs cocotte aux légumes

Je commence par couper mes légumes. Je coupe la carotte en rondelle et la tomate en petits cubes. Je taille très finement une échalote et 2 gousses d’ail. Je prends ensuite mes tomates, je les taille en petits cubes, .

Dans une poèle, je fais chauffer un peu d'huile d'olive et l'ail haché puis je rajoute les légumes. Pendant ce temps je coupe le persil et je le rajoute à mes légumes.Une fois ma préparation bien réduite, je dispose de manière équitable ma préparation dans mes ramequins que j'ai huilés à l'avance. Je rajoute un trait de crème fraîche, et je finis en cassant 1 ou 2 œufs sur le dessus selon la taille des œufs.J’enfourne ensuite à 180°C pour une quibnzaine de minutes de cuisson. Je sers ensuite mes œufs cocote encore chauds à table.