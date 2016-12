Nuutania : les détenus aussi fêtent Noël

Derrière les fourneaux, chacun à son poste, le rythme est soutenu car chaque repas est servi chaud . L'équipe est rodée, certains cuisiniers sont en détention depuis plusieurs années, et la cuisine est devenue leur spécialité. Des formations de cuisine ont été mises en place avec le Sefi. Et cette année, les femmes incarcérées se sont initiées à la pâtisserie. Cuisiner c'est partager, un dicton qui prend tout son sens pour le réveillon : "C'est important pour nous car la vie quotidienne est loin de nous" ajoute le détenu pâtissier.

Pour satisfaire tout le monde, des repas spécifiques sont aussi préparés. 10 % des détenus ont un régime alimentaire particulier.



En cuisine, l'ambiance se veut plus festive qu'à l'accoutumée. Un sapin lumineux et des ballons colorés décorent les cuisines, les détenus portent des bonnets rouge et blanc : "c'est la fête à la maison, mais en centre de détention " explique Kavera Jeannot, cadre technique des cuisines de la prison.



Depuis 15 jours, l'administration pénitentiaire, aumôniers et associations apportent un peu plus de chaleur entre les grilles de Nuutania. L'ambiance des fêtes de fin d'année n'est pas ignorée dans la vie de la prison. Yannick Massard, le directeur du centre pénitentiaire de Nuutania nous confie qu'il "est important pendant les périodes de fêtes de tous se retrouver sur un autre rythme, ensemble personnel et détenus autour des grands principe de noël, pour terminer l'année et la débuter sous de meilleurs auspices et dans un esprit de paix".