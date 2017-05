Nuutania: il aide son fils à introduire du paka par amour

Sam Teinaore

Le père, dont le casier judiciaire est vierge, avait, à de nombreuses reprises, tenté de convaincre son fils d'arrêter "ses conneries". Après une permission de deux jours pour conserver le lien avec sa famille, il dépose son fils, condamné à 9 reprises, à Nuutania.Son père a reconnu à l'audience l’avoir aidé à cacher la drogue tout en lui disant qu'il commettait une bêtise. Un geste d’amour son fils, qui lui vaut six mois de prison avec sursis.A la barre, son fils a assuré que la drogue n'était pas destinée à « faire du trafic". "On a besoin de ça à Nuutania pour éviter de péter les plombs", a-t-il ajouté. Le président du tribunal lui a alors fait remarquer qu’il existe "des moyens légaux pour se faire soigner ".Le détenu lui a répondu en indiquant qu'il avait cessé de prendre des anxiolytiques qui le rendent, selon lui, végétatif. "Je ne veux pas ressembler à un zombie à ma sortie", a-t-il dit.Son père, honteux de son geste, a plaidé ce matin l'amour inconditionnel pour sa progéniture. Son fils a écopé d'une peine supplémentaire de six mois de prison ferme.