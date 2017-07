Nuku Hiva : leur speed-boat coule en pleine nuit

Rédaction web avec communiqué

Le JRCC Tahiti rappelle l'importance des balise de détresse. Lors du chavirement d’une embarcation en pleine mer ou à proximité des côtes, seul l’emploi d’une balise de détresse, étanche et flottante, permet de transmettre rapidement au JRCC Tahiti un message d’alerte. Le centre de sauvetage est alors en mesure d’identifier le propriétaire de cette balise, si celle-ci a été préalablement et correctement enregistrée, mais aussi et surtout, de localiser avec précision le lieu du naufrage en mer.Il suffit alors aux sauveteurs de se diriger directement vers les coordonnées géographiques retransmises par cette balise pour secourir les naufragés même en pleine nuit dans une mer agitée.