Nuit de Gala au conservatoire : l'ovation pour près de 800 artistes !

Des petites princesses et des petits princes de quatre ans aux danseurs confirmés, toutes et tous ont apporté leur pierre à un édifice construit sur la beauté, la discipline et l'amour de la culture.



Les tableaux de danse - dont un haka remarqué par les élèves avancés - se sont succédés entre les 'orero, les ensembles instrumentaux et les chants traditionnels. Avec un invité classique, l’ensemble instrumental de 17 jeunes batteurs jouant de la caisses claire très applaudis.