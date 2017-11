SOCIÉTÉ

Nuisances sonores : rappel à l'ordre de la gendarmerie

Mercredi 8 Novembre 2017 à 14:21 | Lu 1006 fois

LOI - La gendarmerie relève de plus en plus de nuisances sonores. Les forces de l'ordre rappellent qu'il s'agit d'une infraction passible d'amende et pouvant aller jusqu'à la confiscation du matériel source de la nuisance.

