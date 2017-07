Nucléaire : l’instruction des dossiers au CIVEN bientôt réactivée

Rédaction Web

Après l’annonce de la démission de certains membres du CIVEN, Lana Tetuanui souhaitait faire un point de situation, selon un communiqué.Le président du CIVEN leur a annoncé « la nomination prochaine par Décret du Premier ministre, de deux nouveaux membres du CIVEN permettant ainsi d’obtenir rapidement le quorum, nécessaire » à son fonctionnement dont le but est « d’attribuer ou non les indemnisations aux victimes des essais nucléaires ». 1000 dossiers sont actuellement en instance de traitement.Alain Christnacht a en outre assuré que « l’instruction des dossiers sera réactivée dès la nomination du minimum requis au titre de la composition du CIVEN, soit dès le mois de septembre ».Lors de cette rencontre Lana Tetuanui a également évoqué le projet de loi relatif à la moralisation de la vie publique, renommé « pour la confiance dans la vie publique » et actuellement débattu à l’Assemblée nationale.« Si sur le fonds les nouvelles dispositions étendues à la Polynésie française dans son ensemble, (…) s’inscrivent dans la logique des évolutions voulues par le gouvernement central en matière de transparence de la vie publique, la sénatrice a tenu à faire part de son mécontentement sur l’absence de consultation de l’Assemblée de Polynésie française, même si juridiquement cette consultation n’était pas forcément requise », indique encore le communiqué.