Nouvelle année : comment prendre ET tenir ses résolutions...

Rédaction web avec Laure Philiber

"La plupart du temps les gens viennent en cabinet de sophrologie parce qu'ils ont un objectif, quelque chose à accomplir. Ils viennent me voir pour mettre en place quelque chose (...) Dans la majorité des cas, cela va être la gestion du stress au travail. Mon public préféré ce sont les femmes enceintes, tout ce qui est préparation à la naissance. Et un peu dans le même ordre d'idée de préparation mentale, il y a tout ce qui est compétitions sportives, préparation aux examens, tout ce qui est événements qui amènent du stress, qui peuvent être mal vécus. On va désamorcer les peurs pour pouvoir aller plus sereinement vers la réalisation de ce qu'on veut pour soi.""Un changement de date, c'est une bonne excuse. C'est une nouvelle année, un nouveau départ, de nouvelles bonnes résolutions. Toute l'année on peut prendre des résolutions. Là c'est juste que ça nous donne une excuse supplémentaire. Pourquoi s'en priver ? Ça peut être une bonne occasion, autant l'utiliser.""C'est très "in" de prendre soin de sa santé, de vouloir améliorer son harmonie familiale, environnementale, donc ça va tourner autour de ça. Non pas qu'on manque d'imagination, c'est juste que c'est ce qui revient très régulièrement. En cabinet, je reçois des personnes dont la bonne résolution ou plutôt l'objectif, ça va être par exemple : mettre en place un voyage, apprendre une nouvelle langue. Ça peut être de nouveaux apprentissages, de nouvelles activités.""Énormément de personnes prennent des résolutions pour suivre une mode. Il y a une minorité qui est comme "blasée". Il y a un essoufflement qui se fait sentir et c'est cet essoufflement qui fait que les résolutions ne sont pas tenues. (...) Si on prend une résolution pour suivre la mode, c'est quelque chose qui ne vient pas de nous. On ne va pas donner sens à ce qu'on veut faire et c'est là le piège. (...)Quand on a un objectif, on a un point A et on veut aller vers un point B. De dire "un jour je ferais ça dans ma vie", c'est un rêve. Et les rêves se réalisent si on a de la chance. Un objectif se réalise parce qu'on va y mettre les moyens, on va pouvoir voir quels sont les comportements qu'on va avoir à changer, à modifier, quelles sont les personnes qui pourraient nous aider dans la réalisation de notre objectif, peut-être quelle est la part de responsabilité que j'ai dans cet objectif.""Nous faisons des ateliers, des séances de groupe. Parce qu'il y a une belle synergie dans le groupe, on va pouvoir rebondir si on a envie de participer. C’est totalement libre (...) Si on n'a pas envie de participer, on peut venir juste en écoute. Ce sera toujours bienveillant. On accueille absolument tout ce que les autres participants vont pouvoir nous dire. Il y a une confidentialité. Ça, ce sont les séances de groupe. Pour les ateliers, ce que j'ai envie de mettre en place c'est une partie théorique : qu'est-ce qu'un objectif ? Comment on le tient ? Quels sont les outils qu'on peut mettre en place ? Ça donne des idées sur quoi faire dans l'année, comment tenir ses objectifs sur le long terme. Et il y aura une partie plus pratique où on va travailler chacun avec son objectif. Ce sera un peu plus individuel."