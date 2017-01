Nouvelle-Zélande : un soldat autorisé à arborer un « moko »

Rédaction web

Après 20 ans de bons et loyaux services dans la Marine, Rawiri Barriball a décidé de se faire tatouer le visage et a obtenu, au préalable, le feu vert de sa hiérarchie. Une première au pays kiwi, relate la chaîne newshub.co.nz.Il a fallu dix heures de travail à son frère pour réaliser le tatouage. Le militaire, spécialiste du combat rapproché, dit pourtant avoir eu très rapidement le sentiment d’être « stigmatisé » par les personnes qu’il croisait. « Vous pouvez voir la réaction des gens (…) la façon dont ils vous parlent change », a-t-il regretté.Rawiri Barriball espère, par son choix, faire évoluer les mentalités sur le sujet : « plus les gens en feront, plus il sera accepté (…) Ce n’est pas quelque chose dont vous devez avoir peur. Je suis comme n’importe quel humain ».Le militaire reconnait quand même qu’en cas de conflit, ses tatouages pourraient « intimider » ses éventuels adversaires.