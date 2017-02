Nouvelle-Zélande: le vrai bon plan en Océanie

Rédaction Web

"Des jobs à pourvoir, une économie en croissance et des paysages à couper le souffle... Pas de doute, vous êtes bien arrivé en Nouvelle-Zélande !" ainsi débute le papier, véritablement dithyrambique à l'égard de nos voisins éloignés.Clémence Boyer, l'auteure de l'article préconise de "laissez tomber l’Australie", trop complexe pour obtenir un visa de travail, où la concurrence est rude sur les postes qualifiés à cause des nombreux étudiants internationaux accueillis dans le pays,Pour elle, "le vrai bon plan en Océanie, c’est la Nouvelle-Zélande !". Elle développe: " Moins de 5 millions d’habitants et quasiment pas de chômage : les opportunités professionnelles ne manquent pas dans ce pays qui a renoué avec la croissance (+3% en moyenne par an depuis 2012)".Poursuivant, "Plusieurs secteurs recherchent activement des jeunes talents", elle énumère: "l’agroalimentaire, le tourisme, l’industrie audiovisuelle, l’industrie maritime et l’économie numérique".Détaillant: "les profils d’ingénieurs (BTP, environnement, chimie, électronique, informatique…) sont particulièrement recherchés, tout comme les spécialistes de la logistique et des systèmes d’information. Enfin, les professionnels de santé (anesthésiste, médecin généraliste, infirmière, psychologue…) sont aussi courtisés".Pour finir, elle précise "En 2016, la Banque Mondiale a classé la Nouvelle-Zélande au premier rang des pays dans lesquels il est le plus facile de créer une entreprise". "Bon à savoir pour les entrepreneurs en herbe" conclut-elle.Viendra t-il le jour où l'on lira un tel article sur la Polynésie française?