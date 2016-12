Nouvelle-Calédonie : Un homme se fait arracher des morceaux de nez et d'oreille avec les dents au cours d'une bagarre

Ce sont "des actes d'une rare violence et d'une extrême sauvagerie" , rapportent les Nouvelles Calédoniennes. Les faits se déroulent le 15 décembre, dans une boite de nuit du Caillou. Deux hommes alcoolisés échangent des coups. Évacués par les videurs, ils poursuivent la bagarre à la sortie de l'établissement. L'un d'entre eux "explose une bouteille en verre en plein visage" du second, rapporte le journal. Il lui enfonce les doigts dans les yeux et lui mord le nez, ajoute-t-il.Décidé à se défendre, le destinataire des violences plaque au sol son agresseur, et avec son cousin, le martèle de coups. Mais il ne s'arrête pas là : il lui mord l'oreille et en recrache un bout, puis s'attaque à son nez qu'il arrache partiellement. Les deux hommes jettent ensuite leur victime 4 mètres plus bas, dans les coraux. Ce dernier parviendra à se réfugier dans un hôtel à proximité.Les deux cousins auteurs des mutilations ont été interpellés : ils seront appelés à comparaître devant le tribunal correctionnel au mois d'avril.