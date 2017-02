Nouvel An chinois : les lions à Bora Bora

La Commune de Bora Bora a célébré le Nouvel an chinois lundi après midi. Le maire Gaston Tong Sang, le conseil municipal et les agents ont pris part à la bénédiction des lions, venus danser dans les bureaux de la mairie.



Les festivités se poursuivront dans les établissements scolaires de Namaha aujourd’hui, dans les commerces également et prendront fin samedi, par un défilé des lanternes si le temps le permet.