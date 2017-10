Nouveau peapea entre la fédération des parents d’élèves et le vice-rectorat

Bertrand Parent

Tepuanui Snow, le président de la fédération des parents d’élèves, ne décolère pas : "Depuis sept semaines le contrat pour le remplacement du sous-chef de cuisine du lycée hôtelier est bloqué au vice-rectorat." De ce fait, c‘est le chef de cuisine qui est obligé de prendre en charge les trois repas quotidiens des 200 élèves internes de l’établissement.Sauf, que depuis jeudi, ce dernier est en arrêt maladie. Conséquence : plus personne pour nourrir les internes qui ont le droit depuis cinq jours à des casse-croûtes.Selon Tepuanui Snow, la demande de remplacement du sous-chef de cuisine a été transmise en temps et en heure par le ministère et c’est le vice-rectorat qui est à l’origine du blocage.Une nouvelle affaire après la polémique d’il y a dix jours quand les parents d’élèves avaient demandé en urgence le remplacement de 25 professeurs. Après le coup de colère de la fédération, le vice-rectorat avait finalement trouvé le budget et débloqué la situation