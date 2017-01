Non, personne n'a voyagé en soute sur Air Tahiti Nui

Rédaction web

Logan Paul est acteur et star des réseaux sociaux. Jeudi, il a publié une vidéo sur YouTube qui a intrigué plus d'un internaute. Logan et son ami"Dawarf mamba" expliquent qu'ils vont voyager à Paris depuis la Californie. Et pour cela, "Dwarf" (nain en anglais) devra voyager dans une valise, en soute... sur Air Tahiti Nui.Dans la vidéo, les deux compères expliquent en détail comment ils vont s'y prendre, allant jusqu'à préparer des provisions pour le passager clandestin. Logan place une vidéo dans la valise pour voir son ami en direct depuis son téléphone. Ils passent miraculeusement la douane, et embarquent, l'un en soute, l'autre confortablement installé dans les sièges de la compagnie au tiare.Évidemment, il s'agit d'un "fake", une bonne blague comme le signalent les auteurs de la vidéo à la fin. Mais certains y ont cru...Logan Paul, star américaine des réseaux sociaux aux 14 millions de fans Facebook (rien que ça) s'est rendu en France pour une bonne raison : il était l'invité exceptionnel de l'émission Saturday Night Live de Gad Elmaleh sur M6.