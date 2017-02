Non, il n'y a pas d'histoire d'amour entre Iris Mittenaere et Camille Cerf

Rédaction Web

Depuis qu'elle a été Miss Univers, les médias du monde entier se sont intéressés à Iris Mittenaere, Miss France 2016. Un site américain a soulevé des interrogations sur sa sexualité, la qualifiant de potentielle "première détentrice du titre ouvertement lesbienne". La raison ? En fouillant dans ses comptes Twitter et Instagram, les journalistes ont découvert des clichés d'elle très proche de Camille Cerf, élue Miss France 2015... et ont soulevé la possibilité que les deux jeunes femmes s'aimaient en secret.Ce week-end, Camille Cerf a décidé de mettre un terme aux rumeurs en démentant catégoriquement cette allégation. "J'aime @IrisMittenaereO profondément et même si je suis flattée que l'on pense qu'elle puisse être amoureuse de moi, ceci est faux #Love", a-t-elle déclaré sur son compte Twitter.De son coté, Iris Mittenaere, n'a jamais caché son amour pour son petit ami Matthieu. Etudiant en chirurgie dentaire, elle avait rencontré le jeune homme, avant même son sacre de Miss France. Un amour qui perdure, comme elle l'avait de nouveau déclaré lors de son élection en tant que Miss Univers à la radio RTL : "Non, je ne suis pas un cœur à prendre, mon cœur est déjà pris".