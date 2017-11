Noelyn Faussane: une épicière éco-responsable

Rédaction web avec Laure Philiber

Son visage et son projet ne vous sont pas inconnus : Noelyn Faussane est l’une d es trois finalistes de l’émission Ohipa Matai. Une émission pour favoriser la création d’entreprise.Eco vrac, c’est le nom de l’épicerie que souhaite ouvrir Noelyn. Les seuls emballages que l’on pourra y trouver seront recyclables, ou ceux rapportés de votre foyer. "Dans mon épicerie, je compte mettre des produits alimentaires secs, des céréales, des graines et aussi des produits alimentaires liquides comme des huiles, du vinaigre et des produits ménagers comme des produits d'hygiène".Le but du concept est de réduire les déchets et donc environnemental. Ne pas surconsommer : une autre manière de protéger la planète. "Je pense que l'on est prêt pour cela, puisque il y a de plus en plus une demande par rapport à cela, par rapport au problème des déchets, pour trouver des solutions. J'en apporte une, mais il y a également des choses qui sont faites aujourd'hui, comme le défi "zéro déchet" et qui permet d'apporter des solutions aux personnes qui s'intéressent à cette problématique."