Dès 19h25, 3 heures de concert durant lesquelles Tapuarii, Grace et Sabrina Laughlin reprennent sur scène les plus belles chansons de leur répertoire.

Et pour les accompagner, ils font appel à des musiciens hors pair : Didier Marty, Serge Tumahai surnommé “Pone”, Fariki Mai, Eremoana Ebb, Toiana Nohotemorea et Maruarii Ateni. "Live for Christmas" ou Noël en famille sur TNTV.