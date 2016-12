Noël en Polynésie, ça se passe comment ?

Rédaction web

"Le ma'a tahiti", "la bringue"... Pour la plupart, un Noël polynésien se fête en famille, parfois en faisant la bringue jusqu'au petit matin. Mais pour beaucoup de Polynésiens, Noël c'est surtout célébrer la naissance de Jésus, une fête de partage et de compassion. Les Polynésiens sont en majorité croyants. Avant d'être une fête commerciale représentée par un vieil homme aux couleurs de Coca Cola, Noël est une fête chrétienne.Seul bémol, le repas est parfois accompagné de beaucoup d'alcool. Certaines fêtes peuvent se terminer en bagarre, des invités ont également tendance à prendre le volant en ayant bu. Un internaute a quant à lui trouvé la solution : "A Noël, je ne vais nulle part, mais je reste dans la douceur de ma petite maison avec ma petite famille. Sans alcool et sans caviar, mais avec un modeste repas, une assiette en plus en bout de table pour le voyageur et une bougie allumée pour la famille partie trop tôt ou à l'étranger."