Noël : derniers achats au pas de course pour le réveillon

Rédaction web (Interviews : Thierry Teamo)

Supermarchés, magasins de cadeaux, foire... c'est la cohue à quelques heures du réveillon de Noël. "J'ai acheté des cadeaux pour mes nièces. On a décidé de venir aujourd'hui. On vient profiter de la foire. (...) On fait de grands, achats, des petits... c'est la Noël, il faut en profiter", estime Raihau qui a décidé de se rendre à la foire de Noël à Aorai Tini Hau.Si certains ne regardent pas trop les dépenses, d'autres ont un budget bien établi pour les fêtes : "Il faut vraiment bien réfléchir. Il n'y a pas que la Noël. Il y a aussi le jour de l'An. Il faut bien choisir (...) Il y a un budget pour Noël et un budget pour le jour de l'An", confie Jean en pleines courses dans un supermarché.Du côté des commerçants, les grosses ventes se font principalement à la dernière minute. "Cette semaine s'est bien passée. Le rush est arrivé ce week-end. Les gens ont été comparer les prix un peu partout mais finalement à la foire les prix sont vraiment intéressants. C'est vraiment aujourd'hui (samedi) et hier (vendredi) que les gens font leurs dernières emplettes", explique Coralie qui tient un stand à Aorai Tini Hau.