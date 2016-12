Noël avant l'heure à Tiamao

​Rédaction web (Interviews : Manava Tepa / Juliano Tautu)



À Papara, environ 200 enfants du quartier de Tiamao ont eu droit à un Noël avant l'heure. Jeux, cadeaux, repas leur ont été proposés par l'association Aroa No Tiamao avec la participation du Contrat urbain de cohésion sociale (CUCS) et de la mairie. "C'est la première fois que nous organisons Noël pour le quartier de Tiamao", explique Tahia Terinoho, membre de l'association Aroa no Tiamao. Avec la chaleur, c'est le thème de l'eau qui a été retenu : "Nous avons mis 10 ateliers en place. Des ateliers d'eau. (...) Les toboggans font rêver les enfants. Dans ce quartier, les enfants n'ont pas les moyens d'en avoir chez eux. C'est pour ça que l'association a mis en place des toboggans."Les enfants sont pour la plupart issus de familles défavorisées. Beaucoup ne pourront pas vraiment faire la fête chez eux pour le réveillon. Cette journée, c'est donc Noël avant l'heure. "Ça fait un an que nous travaillons sur ce projet (...) Ils auront droit à un repas, un dessert et des cadeaux de Noël", explique Tahia Terinoho. "L'objectif c'est qu'ils s'éclatent. Noël c'est le jour des enfants", lance Titaina Buchin, 4e adjointe au maire de Papara.De telles journées sont organisées dans tous les quartiers de Papara dont les associations sont homologuées. Le projet pourrait être renouvelé chaque année avec l'aide de la mairie.