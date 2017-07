Ninja Warrior : le suspense sera encore plus fort !

Dans Ninja Warrior, le succès des participants repose sur leur rapidité, leur force physique, leur endurance et leur détermination. Nos héros ordinaires vont devoir révéler des capacités extraordinaires. Les candidats se confronteront à des épreuves encore plus dures et encore plus impressionnantes que la saison dernière. Cette année, à chaque parcours les obstacles changent et les candidats peuvent choisir entre deux chemins ! Sauront-ils choisir la bonne option ?