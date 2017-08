Ninja Warrior, la 3ème soirée de sélections

Pour cette troisième soirée de sélections, 50 candidats viennent affronter divers obstacles installés sur le Vieux-Port de Cannes. Les 15 plus rapides à parvenir au bout d'un premier parcours accèderont à un second, encore plus difficile. Les 6 participants les plus performants gagneront alors leur place tant convoitée pour la grande finale de l'émission. Si pour chacun, la motivation principale reste le dépassement de soi, tous rêvent également de décrocher la récompense ultime : le chèque de 100 000 euros.