Ninja Warrior 2 : qui décrocheront les dernières places pour la finale ?

Cinquante nouveaux candidats viennent se frotter aux obstacles de l'émission pour cette quatrième soirée de sélection, devant notamment escalader un mur de 4,2 m à mains nues.



Toujours sur le Vieux-Port de Cannes, ils commencent par un premier parcours composé de cinq étapes. Seuls les quinze plus rapides à parvenir au bout peuvent alors s'attaquer à un second plus difficile. Tous sont prêts à se dépasser et espèrent figurer parmi les six concurrents les plus performants qui décrocheront leur place pour la grande finale du concours.



Denis Brogniart, Sandrine Quétier et Christophe Beaugrand seront à nouveau ensemble, ce samedi, aux commandes de Ninja Warrior, le parcours des héros. Denis Brogniart et Christophe Beaugrand formeront un tandem de choc en commentant le parcours des candidats. Le premier en apportant son expertise sportive et le second, sa bonne humeur et son humour. Quant à Sandrine Quétier, elle accompagnera et soutiendra avec émotion les participants et leurs proches tout au long de leurs performances.